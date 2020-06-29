مذيعة القناة الأولى إلهام نمر تكشف تجربتها مع "كوورنا" في أول ظهور لها بعد شفائها (فيديو)

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:43 ص
بوابة الفجر

عاودت الإعلامية إلهام نمر، الظهور مجددًا عبر شاشة القناة الأولى المصرية، بعد تعافيها من فيروس "كورونا" المستجد بعد إصابتها به قبل فترة قصيرة من الأن.

وطالبت من جانبها خلال برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، الجميع بالحذر وعدم الاستهانة بالمرض. 

وأشارت إلى أن الإصابة بكورونا في النهاية هي قدر وفي نفس الوقت تجربة لا داعي لخوضها.

وأكدت: "التعامل بحكمة مع "كوورنا" السبب في الشفاء.. والخضة اللي في الأول من المرض وانه هيسبب الموت دي خطأ جدًا.



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