"له توابع".. "البحوث الفلكية" تكشف عن تفاصيل الهزة الأرضية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:54 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن مصر شهدت هزة أرضية الساعة 7:43 مساءً، حيث وقع الزلزال في المناطق النشطة بتركيا، ويبعد بحوالي 600 كيلو متر عن شمال محافظة مرسى مطروح؛ أقرب المدن المصرية لموقع الزلزال.

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن سكان محافظتي القاهرة والجيزة شعرا بها عن المدن الساحلية؛ لأن الهزة الأرضية قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أنه لا يوجد أضرار من الزلزال ولكن سيكون هناك توابع ولن تكون محسوسة في مصر.

وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية هزة أرضية قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر موقعها 218 كم جنوب شرق ازمير.

وأكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، أنه جار تحليل البيان، مع ورود بعض البيانات التي تفيد شعور بعض المواطنين فى القاهرة والجيزة بها.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطي ثقل وقوة لمصر في رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الهزة الارضية الفجر البحوث الفلكية

أخبار تهمك

عاجل.. الفنان الكوميدي محمود عزب يكشف تفاصيل مؤلمة حول وفاة شقيقة بـ"كورونا" (فيديو)

منذ نصف ساعة

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فوزه أمام إسبانيول.. مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 10 ساعة

زيدان يتغني بكريم بنزيمة عقب الفوز على إسبانيول ويكشف موعد حسم لقب الليجا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

قرار مفاجيء من محترفي الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير كهربا من الرحيل

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو.. كامل الوزير يكشف عن دوره في ثورة 30 يونيو

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتعاقد مع الصفقة الخامسة

منذ ساعة و 23 دقيقة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة: تسجيل 1265 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:17 ص

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

10:58 م

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

الزمالك يتعاقد مع الصفقة الخامسة

12:35 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

05:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن