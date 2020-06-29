عمرو أنور : قطاع ناشئين الأهلي لا يضم موهبة مثل نجم المقاولون

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:23 ص
قطاع ناشئ الأهلي
قطاع ناشئ الأهلي
محمد جمال


قال عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، إن قطاع الناشئين في القلعة الحمراء لا يضم موهبة مثل طاهر محمد طاهر.

وأكد عمرو أنور في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "هناك لاعبين في الأهلي موهوبين ولكن لا يمتلكون الخبرة مثل طاهر محمد طاهر"

وأوضح: "الأهلي يمتلك لاعب مميز للغاية وهو محمد فخري، ولكن يحتاج خبرات المشاركة لكي يكون موهبة كبيرة مثل طاهر محمد طاهر"

وقال عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، كلف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، بتقديم تقرير أسبوعي عن فريق الشباب.

وتابع عمرو أنور في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "كما كلف فايلر معاونه شعيب شعيب بمتابعة جميع فرق القطاع لضم المواهب الى الفريق الأول"

وأضاف: "فايلر ضم 5 لاعبين عندما انضم عدد كبير من لاعبي الأهلي إلى منتخب مصر مؤخرا"

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