الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذه "الظاهرة"

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 28 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الإثنين نهارًا





- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة.





- شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- طقس حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الإثنين ليلًا





- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





- طقس لطيف على شمال الصعيد.





- طقس معتدل على جنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية





- نشاط رياح على جنوب سيناء، وعلى خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس





- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر القاهرة وباقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.









وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الأحد، تفاصيل حالة الطقس لليوم الاثنين، محذرة من وجود شبورة صباحا علي أنحاء الجمهورية.





وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن شمال البلاد حتى القاهرة يتأثر بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.





أوضحت أنه يسود غدا الإثنين، طقس مائل الحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يكون معتدل ن على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.





وأشارت الهيئة الي أن يسود طقس حار على شمال بينما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد معتدل، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.



