ماذا قال كريم بنزيمة عقب الفوز على إسبانيول وانفراد ريال مدريد بصدارة الليجا؟









عبر الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على إسبانيول بهدف دون رد في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".





بنزيمة قال عقب نهاية المباراة :"حصلنا على ثلاث نقاط مهمة جدًا بالنسبة لنا، والمباراة كانت صعبة وكانت خارج أرضنا، فزنا بها ونحن سعداء للغاية".





وأضاف :" أنا لا أقول أننا لا ننظر إلى برشلونة لكننا نركز على الليغا وعلى مبارايتنا، لقد حصلنا على 3 نقاط والآن سنتوجه للمنزل".





وتابع :"صناعتي للهدف كانت جيدة ولكن الشيء المهم هو هدف كاسيميرو حيث وضع الكرة بطريقة جيدة جدًا".



