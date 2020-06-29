"كل سنة وإنت قلبك فلة".. إيمي سالم تهنئ تامر حبيب بعيد ميلاده













حرصت الفنانة إيمي سالم، علي تهنئة تامر حبيب بعيد ميلاده، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت علي الصورة قائلة: "كل سنة وإنت قلبك فلة وضحكتك من الخد للخد.. كل سنة وإنت طلتك بتبهج اللي حواليك.. كل سنة وإنت تيكو بتاعنا كلنا".يشار إلى أن أخر أعمال تامر حبيب مسلسل "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، أحمد صفوت وآخرين.وفي سياق منفصل كانت إيمي سالم شاركت في موسم دراما رمضان 2019 من خلال مسلسل "طلقة حظ" وتعاونت من خلاله مع نخبة كبيرة من الفنانين.طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر ومحمد أنور وهبة مجدي وأيتن عامر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.