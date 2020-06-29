محمد عبدالمنصف يحسم الجدل بشأن إصابته بفيروس كورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:12 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
علق محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي وادي دجلة، على ما تم تداوله بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلًا: "شائعات سخيفة مش لطيفة بالمرة ولا تمت للحقيقة بصلة".

وأضاف "عبد المنصف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن السوشيال ميديا لها تأثير كبير في نقل الشائعات، الأمر الذي تسبب له في إزعاج شديد بعد علم القريبين منه بالشائعة، متابعا: "مروج الشائعة استغل إعلان النادي بوجود إصابة بين صفوفه بعد إخطار اتحاد الكرة لنتائج المسحة التي تمت للاعبين".

ولفت "عبد المنصف"، إلى أن الشائعة تسببت في إزعاج زوجته الفنانة لقاء الخميسي، بشدة، مضيفا:" قالت في البداية عند عودة النشاط الرياضي الشقة جاهزة وخليك مع نفسك".

وعلق "عبد المنصف"، على عودة النشاط الرياضي، أن فترة اعداد اللاعبين قصيرة جدًا، فضلًا عن أن المدربين مستعجلين ولم يقوموا بتقسيم الفرق إلى مجموعات خلال التدريب نظرًا لضيق الوقت وتابع:"زوجتي قالت لي عند بداية عودة النشاط الرياضي تروح تقعد في البيت التاني".

وعن أفضل مهاجم يهابه "عبد المنصف"، قال حارس مرمى نادي وادي دجلة: "حسام حسن أفضل مهاجم بخاف منه.. وأكتر حد بعمله حساب حالبًا مصطفى محمد فرود نادي الزمالك لأنه من أفضل اللاعبين الصاعدين".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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محجمد عبد المنصف لقاء الخميسي كورونا بوابة الفجر الفجر

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