محمد عبدالمنصف يحسم الجدل بشأن إصابته بفيروس كورونا

علق محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي وادي دجلة، على ما تم تداوله بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلًا: "شائعات سخيفة مش لطيفة بالمرة ولا تمت للحقيقة بصلة".





وأضاف "عبد المنصف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن السوشيال ميديا لها تأثير كبير في نقل الشائعات، الأمر الذي تسبب له في إزعاج شديد بعد علم القريبين منه بالشائعة، متابعا: "مروج الشائعة استغل إعلان النادي بوجود إصابة بين صفوفه بعد إخطار اتحاد الكرة لنتائج المسحة التي تمت للاعبين".





ولفت "عبد المنصف"، إلى أن الشائعة تسببت في إزعاج زوجته الفنانة لقاء الخميسي، بشدة، مضيفا:" قالت في البداية عند عودة النشاط الرياضي الشقة جاهزة وخليك مع نفسك".





وعلق "عبد المنصف"، على عودة النشاط الرياضي، أن فترة اعداد اللاعبين قصيرة جدًا، فضلًا عن أن المدربين مستعجلين ولم يقوموا بتقسيم الفرق إلى مجموعات خلال التدريب نظرًا لضيق الوقت وتابع:"زوجتي قالت لي عند بداية عودة النشاط الرياضي تروح تقعد في البيت التاني".





وعن أفضل مهاجم يهابه "عبد المنصف"، قال حارس مرمى نادي وادي دجلة: "حسام حسن أفضل مهاجم بخاف منه.. وأكتر حد بعمله حساب حالبًا مصطفى محمد فرود نادي الزمالك لأنه من أفضل اللاعبين الصاعدين".



