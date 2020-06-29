رمزي صالح: لن أنسي لجوزيه هذا الموقف

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:15 ص
رمزي صالح
رمزي صالح
محمد جمال


أشاد رمزي صالح، حارس الأهلي السابق، بالبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء مشيرا إلى أنه يتمتع بشخصية رائعة.

وقال صالح فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": " في إحدى مواجهات دوري أبطال أفريقيا كنا سنسافر إلى كينيا وهناك لا يعترفون بجواز السفر الفلسطيني".

وأضاف: "جوزيه اجتمع بي قبل السفر وقال لي لن أصطحبك مع الفريق لأنني لا أرضى بأن تنتظر في المطار على احتمال الدخول إلى البلد أو لا".

وتابع: "قلت لجوزيه يمكنك اصطحابي أنا فلسطيني ومعتاد على هذا الأمر ولكنه أصر على رأيه، وفي النهاية تم حل الأزمة وسافرت مع الفريق".

وأكد رمزي صالح، حارس مرمي الأهلي السابق، أن طارق حامد، أفضل لاعب خط وسط فى الدوري المصري خلال الفترة الحالية.

وقال صالح فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "طارق حامد من أفضل لاعبي خط الوسط بسبب إمكانياته البدنية التى يمتلكها إلى جانب روحه التى يلعب بها مع الزمالك، بالإضافة أنه عمل على تطوير مستواه مع القلعة البيضاء".
 
وأضاف: "طارق حامد كان يعيبه فى سموحة ارتكاب الأخطاء ضد اللاعبين ولكنه طور مستواه مع الزمالك، ويوجد لاعبين مميزين فى خط الوسط مثل نبيل عماد دونجا".

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