"لم حاجتك وامشي من هنا".. لقاء الخميسي تكشف رد فعلها على شائعة إصابة محمد عبد المنصف بـ"كورونا" (فيديو)

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر

ردت الفنانة لقاء الخميسي، على شائعة إصابة زوجها كابتن محمد عبد المنصف بـفيروس "كورونا" المستجد، مشيرة إلى أنه أجرى مسحة وباقي اللاعبين في إطار عودة النشاط الرياضي لكن نتيجتها لم تظهر بعد.

وأضافت خلال مداخة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى أنها أصيبت بصدمة شديدة بعد تلقيها عدد من الاتصالات للاطمئنان عليها وعلى أسرتها.

وقالت: "أنا صحيته وقولت له يابني قوم المسحة بتاعتك طلعت ايجابية وانت نخبي علينا انت عاوز تودنيا في داهية".

وتابعت حديثها ضاحكة: "أنا قولت له انت وترتني لم حاجتك وامشي من هنا".

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