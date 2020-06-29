وزير النقل: "من يوم ما جيت الوزارة مفيش طلب طلبته واترفض"

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر تنفذ 1000 كوبري، وتم الانتهاء من تنفيذ 600 كوبري حتى الآن، وجار تنفيذ 325 كوبري ونفق في وقت واحد، معقبا: "هذا لم يحدث في العالم".





وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه سيتم افتتاح عدد من الكباري اليوم لحل الاختناقات المرورية، لافتا إلى أنهم نفذوا 5 كباري على محور "بنها المنصورة".





وعن صيانة الطرق، أوضح أنه يتم تخصيص 2 مليار من حصيلة هيئة الطرق لعمليات الصيانة، فضلا عن أن رسوم مرور السيارات يخصص جزء منها لصيانة الطرق أيضا، مضيفا: "من يوم ما جيت الوزارة مفيش طلب طلبته واترفض"، والطلب الذي لم ينفذ في حينها كان يؤجل شهور.





وأعلنت وزارة النقل تقرر تسيير رحلات بحرية للعبارة آيلة التابعة لشركة الجسر العربي على الخط الملاحى ( نويبع العقبة ) للركاب فقط من اتجاه واحد ( العقبة نويبع ) لنقل المصريين العائدين من المملكة الاردنية.





وأشارت وزارة النقل فى بيان لها أنه في اطار التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصري والأردني، تم الاتفاق على ان تكون بمعدل اربع رحلات أسبوعيا بدءا من 29 يونيو وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والاردنى نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والتي يتبعها البلدان.





ووجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وشركة الجسر العربي وأعضاء المجتمع المينائى لتقديم كافة التسهيلات وسرعة انهاء الاجراءات مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة وتوفير كادر طبى وعيادة طبية على متن السفينة وتعقيم الركاب والأمتعة والسيارات وكذلك تعقيم العبارة وتجهيزها قبل كل رحلة.



