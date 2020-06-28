إنتر ميلان يعبر عقبة بارما بشق الأنفس في الدوري الإيطالي

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:58 م
إنتر ميلان
إنتر ميلان
وكالات
حقق إنتر ميلان فوزًا صعبًا على حساب مضيفه بارما بهدفين مقابل هدف،  في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد،  ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم .

وارتفع رصيد إنتر، الذي عاد لطريق الانتصارات بعد تعادله المخيب 3 - 3 مع ضيفه ساسولو في المرحلة الماضية، إلى 61 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثماني نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر)، قبل عشر مراحل على نهاية البطولة. في المقابل، تجمد رصيد بارما عند 39 نقطة في المركز الثامن.

وبادر بارما بالتسجيل عبر لاعبه الإيفواري المخضرم جيرفينيو في الدقيقة 14، لكن الهولندي ستيفن دي فري أدرك التعادل لإنتر في الدقيقة 84.

ولعب بارما بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه السلوفاكي يوراي كوتشكا في الدقيقة 85، ليستغل إنتر النقص العددي في صفوف منافسه، ويضيف الهدف الثاني عن طريق لاعبه الشاب أليساندرو باستوني في الدقيقة 8

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