بعد إثارتها الجدل.. ما لاتعرفه عن رايا أبى راشد

أثارت الإعلامية اللبنانية رايا أبى راشد الجدل على مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد إجرائها عملية تجميل، نتج عنها تغيير في ملامحها بشكل كبير، وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي الصور الخاصة بها قبل وبعد عملية التجميل.





وفى هذا التقرير يرصد"الفجر الفني" أبرز المعلومات عن رايا أبى راشد:



_هي مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، وقد اشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.







_وُلدت رايا أبي راشد في بيروت، لبنان في 12 أيار/ مايو 1977. بدأت ريا حياتها المهنية صحفية في بيروت، قبل انتقالها للعيش في بريطانيا في العام 1997.





_دخلت رايا المجال الإعلامي عندما كان عمرها 18 عامًا، وكانت تدرس الاقتصاد، وكانت البداية مع إذاعة RML وتلفزيون MTV اللبناني، وMurr TV2، كما كانت تقدم الأخبار السينمائية في برنامج يدعى The Music Show









_حصلت على عددٍ من الدرجات العلمية المختلفة، مثل البكالوريوس في الاقتصاد، والماجستير في الصحافة والإذاعة، كما أنها تتحدث عدة لغات بطلاقة مثل العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية.







_قدّمت رايا عددًا من البرامج مثل World Business على قناة CNBC Europe and Asia، وشاركت في تقديم مسابقات ومهرجانات عديدة مثل حفل إطلاق Ferrari World في أبو ظبي.







_تُعتبر أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج سكووب في سنة 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب.







_تزوجت عام 2011 من رجل أعمال إيطالي اسمه فاليريو وكانت في الرابعة والثلاثين من العمر ورزقا عام 2016 طفلة سمّياها لولا، وهي تطلق على زوجها لقب "الشجرة" في إشارة منها لتطويره الدائم ومساندته لها في عملها، وتعرفت رايا على زوجها في إحدى الحفلات وهو شقيق زوج إحدى صديقاتها. أما من حيث ديانة ريا أبي راشد، فقد ولدت لعائلة مسيحية