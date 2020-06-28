ريال مدريد يقهر إسبانيول وينتزع صدارة الدوري الإسباني من برشلونة

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:53 م
ريال مدريد
ريال مدريد
مصطفى صابر
حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا وغاليًا على حساب مضيفه إسبانيول بهدف نظيف،  في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.


ويُدين الفريق الملكي بهذا الانتصار الغالي والثمين إلى نجمه البرازيلي كاسيميرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد بمساعدة الفرنسي المتألق كريم بنزيمة في الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني للقاء.


وكان برشلونة المنافس المباشر لريال مدريد على لقب الدوري الإسباني قد سقط بالأمس في نفس الجولة بعد تعادله أمام مضيفه ريال بيتيس بهدف لكل فريق.


رفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 71 في صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني لكرة القدم ومتفوقا بفارق نقطتين عن برشلونة الثاني الذي يملك في جعبته 69 نقطة،  فيما توقف رصيد إسبانيول عند النقطة 24 في المركز الأخير.

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