الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - بارما 1 × 2 إنتر ميلان الأحد 28/يونيو/2020 - 11:47 م أهداف مباراة - بارما 1 × 2 إنتر ميلان الفجر الرياضي Advertisements حقق نادي انتر ميلان الفوز على نظيره بارما في اطار منافسات الدوري الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد. أخبار تهمك عاجل.. الصحة: تسجيل 1265 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة منذ ساعتين و 11 دقيقة برشلونة يحصن نجم الفريق الشاب حتى 2022 منذ 39 دقيقة عاجل.. زلزال يضرب محافظتي القاهرة والجيزة منذ حوالي 4 ساعات الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة منذ ساعتين و 8 دقيقة أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020 منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. الأهلي يحسم مصير كهربا من الرحيل منذ ساعة عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار" منذ حوالي 8 ساعات عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك منذ حوالي 20 ساعة عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط منذ حوالي 10 ساعة قرار مفاجيء من محترفي الزمالك منذ ساعة الا ربع وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا منذ ساعة و 27 دقيقة الأهلي يحاول اقناع فايلر بهذا اللاعب منذ أقل من ساعة عاجل.. موعد استئناف الدوري المصري منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم منذ حوالي 7 ساعات 22 مليون جنيه تفصل الزمالك عن حسم صفقة الموسم منذ حوالي 4 ساعات تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك" منذ حوالي 6 ساعات