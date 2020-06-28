أهداف مباراة - بارما 1 × 2 إنتر ميلان

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:47 م
أهداف مباراة - بارما 1 × 2 إنتر ميلان
أهداف مباراة - بارما 1 × 2 إنتر ميلان
الفجر الرياضي
حقق نادي انتر ميلان الفوز على نظيره بارما في اطار منافسات الدوري الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.


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