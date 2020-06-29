يستخدم للحالات الحرجة.. أبرز المعلومات عن جهاز الإكمو لعلاج مرضى كورونا

يعتبر جهاز الإكمو أحدث أجهزة معالجة الحالات الحرجة في مصر منذ سنوات قبل وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ويُستخدم في علاج الفشل الرئوي، وتعتبر وحدة شريف مختار للحالات الحرجة هي أول من أدخلت جهاز الإكمو في مصر بمستشفى القصر الفرنساوي ويضم الفريق الطبي الذي يستخدم هذه التقنية بالوحدة: أكرم عبد الباري، وبمساعدة الدكتور أحمد سعيد، والدكتور محمود سعد، والدكتور كريم زكى، ويعتبروا هم أعضاء فريق الإيكمو، ورئيس وحدة الحالات الحرجة بمستشفى القصر الفرنساوى هو الدكتور ياسر نصار،وتم إستخدام جهاز الإكمو لأول مرة في مصر لعلاج حالات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وترصد بوابة " الفجر " أبرز المعلومات عن جهاز الإيكمو كما أوضحت الدكتورة عالية عبد الفتاح أستاذ طب الحالات الحرجة بطب القصر العيني في النقاط الآتية:





1- يُستخدم جهاز الإيكمو في علاج حالات الفشل التنفسي الشديد.





2- يؤدي وظيفة الرئة المريضة أو التالفة" الفاشلة " عند عدم قدرتها على أداء وظيفتها.





3- يؤدي جهاز الإيكمو دورا هامًا في عمليات تنقية الدم خارج الجسم.





4- آلية عمل جهاز الإيكمو في تنقية الدم خاج الجسم هي أولًا يعمل الجهازعلى سحب الدم من المريض خارج جسمه وخلال عملية سحب الدم يوجد بالجهاز غشاء يعمل على فصل ثاني أكسيد الكربون من الدم ثم يقوم الغشاء بإضافة الأكسجين وبعدها يُعاد ضخ الدم مرة ثانية إلى الدورة الدموية وهذا بدوره يعمل على تغذية الجسم بالأكسجين الحيوي لتقوى الرئة على أداء وظيفتها الأساسية وتستعيد دورها.





5- تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يُستخدم فيها جهاز الإيكمو في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مستشفى القصر الفرنساوي.





6- يُستخدم جهاز الإيكمو بصفة عامة في علاج الفشل التنفسي وتم بالفعل علاج الفشل التنفسي وهبوط عضلة القلب الحاد لأكثر من 50 حالة خضعت لإستخدام هذا الجهاز لكن حالات كورونا الموجودة في مستشفى القصر الفرنساوي تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها جهاز الإيكمو لعلاجهم.





7- وتم علاج امرأة حامل ويبلغ عمرها أقل من 30 عام مصابة بكوفيد 19 بواسطة جهاز الإيكمو فبعد إصابتها بكوفيد 19 وهي حامل خضعت لولادة قيصرية وهي في شهرها التاسع مما عرضها لحدوث فشل تنفسي شديد بسبب إصابتها بكوفيد 19 ولم تنجح معها أجهزة التنفس الصناعي التقليدية وهذا تطلب سرعة توصيلها على جهاز الإيكمو واستجابت المريضة بكوفيد 19 لجهاز الإيكمو وتحسنت حالتها وهي الآن في كامل وعيها.