برشلونة يحصن نجم الفريق الشاب حتى 2022

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:47 م
بوابة الفجر
أعلن برشلونة رسميًا، اليوم الأحد، تجديد عقد لاعبه الأمريكي الشاب، كونراد دي لافوينتي.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الكتالوني، تم تمديد عقد دي لافوينتي لموسمين جديدين، حتى عام 2022.

وذلك مع إمكانية تمديده لموسمين آخرين، وفي وجود شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو، إذا رحل الأمريكي وهو لاعب في (برشلونة B)، و100 مليون يورو إذا تم تصعيده للفريق الأول.

ووقع دي لافوينتي (18 عامًا) عقده، في مكاتب ملعب يوهان كرويف، بحضور مدير (برشلونة B) كزافييه فيلاجوانا، والسكرتير الفني للنادي، إريك أبيدال.

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