أذربيجان تسجل 534 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات في أذربيجان، اليوم الأحد، عن تسجيل 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة بمرض "كوفيد-19" في البلاد إلى 16424 حالة.

وذكر مركز مكافحة المرض التابع للحكومة الأذربيجانية، اليوم، أنه توفي بشكل إجمالي في البلاد بسبب هذا المرض، 198 شخصا.

وأشار المركز إلى، شفاء 307 أشخاص من المرض خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي حالات الشفاء، إلى 9026 حالة، ولا يزال قيد العلاج في المستشفيات 7200 مريض.

ونوه المركز، بأنه تم منذ بداية الوباء، فحص واختبار 468967 شخصا في أذربيجان للتحقق من وجود الفيروس لديهم.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,156 مليون إصابة، بينهم أكثر من 502 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,502 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.