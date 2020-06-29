وزير النقل: عدد محاور النيل في مصر سيصل إلى 59 (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر حققت قفزة في مستوى جودة وسلامة الطرق مقارنة بالأعوام الماضية، حيث قفزة مصر 90 مركز دفعة واحدة في مؤشر جودة الطرق، متمنيا أن تصل مصر إلى مستوى تحقيق "صفر حوادث".





وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مصر كان لديها 14 محور على النيل حتى 2014، منوها بأنهم خططوا لإنشاء 21 محور على النيل وتكلفتهم 30 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 7 محاور نهائيا، وجاري تنفيذ 8 محااور أخرى، وسيتم افتتاحهم منتصف الشهر القادم.





وزف وزير النقل، بشرى سارة لأهالي شبراخيت، وسمنود، والفشن، ومنفلوط، مشيرا إلى أنهم سينفذون 6 محاور جديدة، منوها بأن عدد محاور النيل سيصل إلى 59 كوبري.





وأعلنت وزارة النقل تقرر تسيير رحلات بحرية للعبارة آيلة التابعة لشركة الجسر العربى على الخط الملاحى ( نويبع العقبة ) للركاب فقط من اتجاه واحد ( العقبة نويبع ) لنقل المصريين العائدين من المملكة الاردنية.





وأشارت وزارة النقل فى بيان لها أنه في اطار التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصري والأردني، تم الاتفاق على ان تكون بمعدل اربع رحلات أسبوعيا بدءا من 29 يونيو وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والاردنى نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والتي يتبعها البلدان.





ووجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وشركة الجسر العربي وأعضاء المجتمع المينائى لتقديم كافة التسهيلات وسرعة انهاء الاجراءات مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة وتوفير كادر طبى وعيادة طبية على متن السفينة وتعقيم الركاب والأمتعة والسيارات وكذلك تعقيم العبارة وتجهيزها قبل كل رحلة.



