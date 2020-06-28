لن تصدق.. شاهد أول صور لـ ريا أبي راشد بعد خضوعها لعدة عمليات تجميل

Advertisements





أثارت المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد، حالة من الجدل بعدما نشرت مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



وجاءت الصور الجديدة لريا أبي راشد بمثابة صدمة لجمهورها، بعدما ظهرت فيها بملامح مختلفة للغاية ومكياج ثقيل وبدت عليها علامات انخفاض الوزن.



تفاعل الجمهور مع اللوك الجديد بشكل واسع، وهاجمها بعضهم ممن قالوا إنها لجأت لعمليات التجميل معتبرين أن ملامحها الطبيعية كانت أجمل.



جدير بالذكر أن ريا أبي راشد من أكثر المذيعات نجاحًا وتحظى بشهرة واسعة، فقد حصلت على درجة البكالوريوس في الإقتصاد والماجستير في السينما، وتتسم بطلاقتها وتحدثها للغات المتعددة ومنها العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية.





وبعد حصولها على درجة الماجستير، اتسعت نشاطاتها وقامت بتقديم وإعداد برنامج سكوب والذي حاورت من خلاله كبار نجوم هوليود.



ولم تكتفي بهذا القدر من النجاح، بل شاركت في مهرجان كان السينمائي وحفلات توزيع جوائز جولدن جلوب وغيرها.



كما شاركت أيضًا في تقديم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية وضيفة شرف في الدورة الثالثة.