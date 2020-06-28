قرار مفاجيء من محترفي الزمالك
الأحد 28/يونيو/2020 - 11:40 م
محمد جمال
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن ثلاثي الزمالك المحترف، التونسي فرجاني ساسي، والمغربيان محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، أبلغوا مسؤولى القلعة البيضاء بصعوبة العودة من بلادهم خلال الفترة المقبلة، فى ظل توقف الطيران بسبب الاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.
وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن ثلاثي الفارس الأبيض كانوا قد غادروا إلى بلادهم عقب توقف النشاط الرياضي فى مصر في مارس الماضي.
وأتم: "يرفض مسؤولي الزمالك استكمال مسابقة الدورى هذا الموسم، خوفًا من إصابة اي لاعب بفيروس كورونا".
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قام مجلس إدارة نادي الومالك بتحويل ملف الراحلين والمعارين والصفقات الجديدة إلى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ليحسمه بنفسه الفترة المقبلة.
ويدرس كارتيرون حاليا ملف الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء واستقر تقريبا على رحيل 5 لاعبين من الفريق ولكنه قرر تأجيل الإعلان عن أسمائهم.
وقرر كارتيرون أن يعلن عن الراحلين عن الفارس الأبيض عقب مباراة الفريق ضد نادي الرجاء البيضاوي المغربي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وجاء هذا القرار من المدرب الفرنسي حتى لا يشتت اللاعبين وتحسبا لحدوث أي ظرف يحتاج خلاله أحد من هؤلاء اللاعبين.
ومن المتوقع أن تلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الرجاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا في شهر سبتمبر القادم.