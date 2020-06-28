قرار مفاجيء من محترفي الزمالك

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:40 م
الزمالك
الزمالك
محمد جمال
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن ثلاثي الزمالك المحترف، التونسي فرجاني ساسي، والمغربيان محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، أبلغوا مسؤولى القلعة البيضاء بصعوبة العودة من بلادهم خلال الفترة المقبلة، فى ظل توقف الطيران بسبب الاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا. 

وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن ثلاثي الفارس الأبيض كانوا قد غادروا إلى بلادهم عقب توقف النشاط الرياضي فى مصر في مارس الماضي.

وأتم: "يرفض مسؤولي الزمالك استكمال مسابقة الدورى هذا الموسم، خوفًا من إصابة اي لاعب بفيروس كورونا".


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قام مجلس إدارة نادي الومالك بتحويل ملف الراحلين والمعارين والصفقات الجديدة إلى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ليحسمه بنفسه الفترة المقبلة.


ويدرس كارتيرون حاليا ملف الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء واستقر تقريبا على رحيل 5 لاعبين من الفريق ولكنه قرر تأجيل الإعلان عن أسمائهم.


وقرر كارتيرون أن يعلن عن الراحلين عن الفارس الأبيض عقب مباراة الفريق ضد نادي الرجاء البيضاوي المغربي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وجاء هذا القرار من المدرب الفرنسي حتى لا يشتت اللاعبين وتحسبا لحدوث أي ظرف يحتاج خلاله أحد من هؤلاء اللاعبين.

 
ومن المتوقع أن تلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الرجاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا في شهر سبتمبر القادم.

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