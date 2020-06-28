الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي كاسيميرو يحرز هدف التقدم لريال مدريد في شباك إسبانيول بعد أسيست رائع من بنزيما بالكعب الأحد 28/يونيو/2020 - 11:37 م محمد مرعي Advertisements أخبار تهمك تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك" منذ حوالي 6 ساعات الأهلي يحاول اقناع فايلر بهذا اللاعب منذ أقل من ساعة 22 مليون جنيه تفصل الزمالك عن حسم صفقة الموسم منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. موعد استئناف الدوري المصري منذ حوالي 3 ساعات أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020 منذ حوالي 9 ساعات وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا منذ ساعة و نصف عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط منذ حوالي 10 ساعة عاجل.. الأهلي يحسم مصير كهربا من الرحيل منذ ساعة عاجل.. الصحة: تسجيل 1265 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة منذ ساعتين و 13 دقيقة الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة منذ ساعتين و 11 دقيقة عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار" منذ حوالي 8 ساعات قرار مفاجيء من محترفي الزمالك منذ أقل من ساعة برشلونة يحصن نجم الفريق الشاب حتى 2022 منذ 42 دقيقة عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك منذ حوالي 20 ساعة عاجل.. زلزال يضرب محافظتي القاهرة والجيزة منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم منذ حوالي 7 ساعات