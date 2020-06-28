الأهلي يحاول اقناع فايلر بهذا اللاعب

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:37 م
فايلر
فايلر
محمد جمال
يسعى رينيه فايلر المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة والمعارين والراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف الإعلامي محمد فاروق، عن وجود محاولات داخل النادي الأهلي، من أجل اقناع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، باستمرار المغربي وليد أزارو.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "مسؤولي الأهلي يحاولوا اقناع المدير الفني السويسري باستمرار أزارو مع الفريق بعد تألقه مع الاتفاق السعودي إلى جانب الإمكانيات التى يملكها.
 
وأضاف: "أزارو فى أخر موسمين حقق أرقام مثيرة مع فريق الأهلي وأحرز العديد من الأهداف، فيجب منحه فرصه مع فايلر".

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