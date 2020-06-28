أول رد من روبين بعد عودته إلى لجرونيجين الهولندي

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
صرح أرين روبين لاعب بايرن ميونخ الألماني والمنتخب الهولندي لكرة القدم السابق، أن الحب وراء محاولته العودة مع فريق جرونينجين، النادي الذي ساعده على بدء مسيرته الرائعة.

وقال روبين/36 عاما/ في مؤتمر صحفي اليوم الأحد :" أفعل هذا بدافع حبي للنادي"، وأضاف أنه لم يكن ليفكر في العودة من الاعتزال لأي ناد آخر.

واستأنف روبين بالفعل التدريبات وتعافى من كدمتين. وقال "أشعر أنني بحالة بدينة جيدة"، ويأمل أن يكون له دورا في الدوري الهولندي لكرة القدم عندما يبدأ الموسم في 12 سبتمبر المقبل.

وقال روبين عن  الموسم الجديد :"لدي شعور جيد للغاية بشأن المستقبل".

وكان جرونينجين احتل المركز التاسع في الدوري الهولندي الموسم الماضي والذي تم إلغاؤه بسبب أزمة فيروس كورونا.

واعتزل روبين في 2019 بعد عشرة أعوام قضاها في بايرن ميونخ، الذي فاز معه بدوري أبطال أوروبا في 2013. كما توج روبين بألقاب محلية في هولندا وإنجلترا وإسبانيا وألمانيا، ولعب في نهائي كأس العالم 2010.

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