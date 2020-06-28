البدري: فخور بصلاح والمنتخب الأول له الأولوية في هذه المرحلة

أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن تتويج محمد صلاح نجم ليفربول، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، أمر اسعد الجميع باعتباره إنجاز مصري.





وقال البدري عقب اجتماعه مع اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني: فوز صلاح بالدوري الإنجليزي يعد تتويجا لجهوده، وحرصت علي تهنئته عقب التتويج رسميًا باللقب، وهذا الانجاز فخر لنا كمصريين وعرب.





وأشار البدري إلى وجود تنسيق كامل مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، مؤكدًا أن كل مرحلة لها أولوياتها، وأن الفترة القادمة سيكون التركيز أكبر مع المنتخب الأول بحكم المنافسات، وبعد ذلك ينتقل التركيز مع المنتخب الأولمبي بحكم مشاركته في أوليمبياد طوكيو 2021.



