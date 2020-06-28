عاجل.. الأهلي يحسم مصير كهربا من الرحيل

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر


استقر مسؤولي الأهلي، على استمرار محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، وعدم إعارته لأحد الأندية الخليجية خلال الفترة المقبلة.

وتعللت لجنة التخطيط بالقلعة الحمرلء بأن اللاعب لم يمر على التعاقد معه سوى أشهر معدودة، ولم يشارك خلالها ولم يظهر بسمتواه المعهود للحكم على مستواه أو تقييمه، علمًا بأن "كهربا" لا يحتاج إلى تقييم، بالنظر إلى مستواه مع الزمالك وفي السعودية والمنتخب الوطني.

يذكر ان  الأهلي ضم كهربا، لصفوفه، خلال انتقالات يناير الماضي، قادمًا من نادي أفيش البرتغالي، بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلي، لاتحاد الكرة، ما يقرب من 15 مليون جنيه، عبارة عن مستحقات متأخرة عن قيد بعض اللاعبين، بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب، وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائي لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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كهربا اللهلي الاهلي وصفقات

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