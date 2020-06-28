عاجل.. الأهلي يحسم مصير كهربا من الرحيل









استقر مسؤولي الأهلي، على استمرار محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، وعدم إعارته لأحد الأندية الخليجية خلال الفترة المقبلة.





وتعللت لجنة التخطيط بالقلعة الحمرلء بأن اللاعب لم يمر على التعاقد معه سوى أشهر معدودة، ولم يشارك خلالها ولم يظهر بسمتواه المعهود للحكم على مستواه أو تقييمه، علمًا بأن "كهربا" لا يحتاج إلى تقييم، بالنظر إلى مستواه مع الزمالك وفي السعودية والمنتخب الوطني.



