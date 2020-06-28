العراق تفرض حظر تجوال شامل على محافظة أربيل

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:23 م
بوابة الفجر

أعلنت غرفة عمليات محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقية، في بيان لها اليوم الأحد، فرض حظر تجوال شامل بالمحافظة، حتي يوم 4 يوليو، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

وأوضحت عمليات محافظة أربيل، أن الصورة الحالية تهدد بتفشي الجائحة بشكل كارثي: "استمرار اتباع إجراءات الوقاية من كورونا بالصورة الحالية يهدد بتفشي الوباء بشكل ينذر بكارثة، لذا تقرر فرض حظر شامل للتجوال من السادسة صباحا حتى الثانية عشرة ليلا، في عموم محافظة أربيل بأقضيتها ونواحيها".

 

واستثنى الحظر، بحسب البيان، "الفرق الصحية والقوات الأمنية وقوات الداخلية وسيارات الإسعاف والبعثات الدبلوماسية ومنظمات الأمم المتحدة، وشركات الوقود والدوائر الخدمية".

 

وقررت غرفة عمليات أربيل السماح بفتح المخابز، ومحلات المواد الغذائية الموجودة داخل الأحياء، ومحلات بيع الفواكه والخضار، والصيدليات الخافرة، وبحركة السيارات التي تنقل المواد الغذائية واللوازم الطبية والأدوية للصيدليات، وسيارات بيع الغاز السائل للبيوت وصهاريج نقل الوقود للمولدات الأهلية، وشركات الاتصالات، وفرق الرقابة التجارية وموظفي سايلو أربيل ومديرية تصنيع الحبوب وسيارات نقل محاصيل الحبوب".

 

ويسمح خلال فترة الحظر، ومن الساعة الثانية عشرة ليلا حتى السادسة صباحا لمنتسبي البيطرة بالتوجه إلى حقول الدواجن والمجازر، كما يسمح بحركة المزارعين والنحالين والآليات الزراعية والحاصدات وشاحنات نقل الأغنام والمواشي والحالات الضرورية الأخرى، بالحركة خلال هذه الساعات من الليل.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,156 مليون إصابة، بينهم أكثر من 502 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,502 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة أربيل كورونا في محافظة أربيل غرفة عمليات محافظة أربيل حظر تجوال بالعراق العراق الصحة العالمية

أخبار تهمك

عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار"

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يحصن نجم الفريق الشاب حتى 2022

منذ 41 دقيقة

عاجل.. زلزال يضرب محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 10 ساعة

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير كهربا من الرحيل

منذ ساعة

22 مليون جنيه تفصل الزمالك عن حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الأهلي يحاول اقناع فايلر بهذا اللاعب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1265 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ ساعة و نصف

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

قرار مفاجيء من محترفي الزمالك

منذ أقل من ساعة

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موعد استئناف الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تركيا تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب كورونا إلى 44 شخص

ليبيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

تركيا: تمديد تعليق المدارس حتى يوم 30 إبريل جراء كورونا

حظر تجوال كامل.. السعودية تجابه كورونا بقرارات أكثر حدة

دولة تتخلص من فيروس كورونا.. تعرف عليها

بعد وفاة 3 وعزلها بسبب كورونا.. ماذا يحدث في قرية شنشور بالمنوفية؟

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:58 م

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

عاجل.. الأهلي يحسم مصير كهربا من الرحيل

11:24 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1265 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

10:15 م

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

10:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن