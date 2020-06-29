لقاء الخميسي تكشف كواليس تعاملها مع زوجها بعد تداول أنباء بإصابته بكورونا

أعربت الفنانة لقاء الخميسي، عن تخوفها تجاه عودة النشاط الرياضي، مشيرة إلى أن التوقيت غير مناسب، لافتة إلى أنها أصيبت بحالة من الرعب الشديد عقب اتصال أصدقائها بها للاطمئنان على صحة زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي وادي دجلة، بعد تداول أخبار بإصابته بكورونا.





وأضافت "الخميسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "أنا لقيت أصحابي بيتصلوا بيا بيقولوا أن عبد المنصف مصاب فأنا رحت له وكان نايم وقلت.. قوم يا ابني.. قوم المسحة طلعت إيجابية.. لم حاجتك وامشي من هنا.. وترتني".





وتابعت ضاحكة: "أنا من أول ما قالوا النشاط الرياضي راجع فقلت لعبد المنصف روح ألعب لوحدك متجيش عندنا تاني.. وعندك شقة الدقي أقعد فيها.. الواحد بيخاف على نفسه".





وعن جائحة كورونا والعزل المنزلي، قالت "لقاء الخميسي"، إن فيروس كورونا جمع الأسرة المصرية وجعل حالة الود والألفة تزيد داخلها، وتابعت:" أنا عملت كيك لأول مرة في حياتي وعبد المنصف أبدع في سقي الجنينة والورد".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.



