روسيا.. موسكو ترصد وفيات جديدة بفيروس كورونا
الأحد 28/يونيو/2020 - 11:17 م
وكالات
أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء الأحد، عن تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الحصيلة العامة للوفيات إلى 3761 شخصا.
تعتبر العاصمة موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا؛ حيث سجلت في المدينة حتى الآن 220071 إصابة مؤكدة، بينها 147095 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.
وحتي صباح اليوم، سجلت في روسيا 634437 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 9073 وفاة و399087 حالة شفاء.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,195 مليون إصابة، بينهم أكثر من 503 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,519 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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