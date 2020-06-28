روسيا.. موسكو ترصد وفيات جديدة بفيروس كورونا





أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء الأحد، عن تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الحصيلة العامة للوفيات إلى 3761 شخصا.





تعتبر العاصمة موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا؛ حيث سجلت في المدينة حتى الآن 220071 إصابة مؤكدة، بينها 147095 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.





وحتي صباح اليوم، سجلت في روسيا 634437 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 9073 وفاة و399087 حالة شفاء.



