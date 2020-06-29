"مستقبل وطن": البرلمان الحالي "اتظلم واتحمل كتير".. والقائمة الوطنية ستضم معارضين

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:23 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن هناك موافقة مبدئية على إجراء قائمة موحدة بانتخابات مجلس الشيوخ، مضيفًا أن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ ستضم شخصيات وأحزاب معارضة.

وأضاف، خلال حواره عبر سكايب، ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن المعارضة ممثلة في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ والنواب المقبلين، ومن مصلحة مصر تمثيل كافة الآراء تحت قبة مجلس الشيوخ.

وذكر أن حزب مستقبل وطن يسعى ليكون حزب الأغلبية في البرلمان المقبل، مضيفًا: "حريصون على تمثل كل العقول الوطنية في كافة المجالات بمجلس الشيوخ، والبرلمان الحالي اتظلم وتحمل كتير".

هذا ونظم شباب حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ فى مركز مطوبس مبادرة لمساعدة كبار السن فى الحصول على منحة تكافل وكرامة بمدينة مطوبس.

كما وزع الحزب فى مركزي كفرالشيخ ومطوبس 800 كرتونة مواد غذائية بالاضافة الى استمرار حملات التطهير والتعقيم بمركزى دسوق وكفرالشيخ وياتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى للحزب برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وتنفيذا لتوجيهات المهندس إشرف رشادالشريف، الامين العام والنائب الاول لرئيس الحزب، والمهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة.

وقال المحاسب أحمدجعفر، أمين التنظيم بالمحافظة، أن شباب امانة مطوبس قام بتكوين فريق لمساعدة كبارالسن من اهالينا فى الحصول على منحة تكافل وكرامة من مكاتب البريد ونادى المعلمين بمطوبس وسبق ذلك تطهير وتعقيم اماكن الصرف بمتابعة من الدكتورة فريدة عبدة امين الحزب بالمركز وايهاب المسمارى امين التنظيم بالمركز وذلك فى اطار مبادرة اهلنا غاليين علينا التى اطلقها شباب الحزب بالامانة المركزية بتوجيهات من المهندس اشرف رشاد الشريف. لافتا الى ان امانة مطوبس ايضا قامت بتوزيع 500 كرتونة مواد غذائية على اهالى المدينة فى اطار مبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة لشعب عظيم. 
من ناحية اخرى قال الدكتور على ابوشوشة، الامين المساعد للحزب بالمحافظة، انه تم توزيع 300 كرتونة مواد غذائية بمركز كفرالشيخ على الاسر المتضررة من الاجراءات المتبعة لمواجهة جائحة كورونا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لشعب عظيم كما قامت امانة الحزب بالمركز بتطهير وتعقيم عدد من القرى للحد من انتشار كورونا وذلك بحضور المحاسب محمدعماد المرسي امين الحزب بمركز كفرالشيخ وعبدالواحد زكى أمين التنظيم.




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