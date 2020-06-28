لا تقلل من شأن امرأة .. درة توجه هذه النصيحة لمتابعيها

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خضعت درة لجلسة تصوير جديدة من داخل منزلها ، وشاركت جمهورها بمجموعة صور جديدة لها من هذه الجلسة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهرت درة بالصور مرتدية فستان باللون الأبيض ، تركت شعرها منسدلا ، وعلقت علي الصورة قائلة : لا تقلل من شأن إمرأة طيبة ، اللطف هو الإختيار الذي يأتي من قوة لا تصدق .



يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة، الدرامية، مشاركتها في مسلسل" بلا دليل "، والمسلسل بطولة خالد سليم، نيكولا معوض، عمر الشناوي، ديانا هشام، هاجر الشرنوبي، أشرف زكي، درة، إسلام جمال، حازم سمير، من تأليف انجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي.



يشار إلى أن أحدث أعمال درة مشاركتها في فيلم "يوم وليلة"، مع خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور.