خالد أبو بكر عن الحصانة البرلمانية: نقطة سوداء بمفهومها الحالي لمجلس النواب

وصف خالد أبو بكر، الحصانة البرلمانية بمفهومها الواسع بـ"النقطة السوداء" لمجلس النواب، وخاصة من ناحية التطبيق الحالي، قائلًا: "عانينا من المفهوم الخاطيء للحصانة البرلمانية التي تسببت في جرائم وأصبحت الحصانة تتستر على جرائم في مصر".





وقال، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: "نواب توجه السباب وتلعن، وتروح وتيجي، ولا يوجد أي محاسبة".





وأضاف أبو بكر: "لو أن هناك أمرا يؤرخ بالسواد في تاريخ مجلس النواب فهو المفهوم الواسع للحصانة البرلمانية.. إنها بهذا المفهوم نقطة سوداء".





وهذا وعلق خالد أبو بكر، على تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى عبد الرحيم المسارى، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، وتنفيذ حادث الواحات الذى استشهد فيه 16 ضابطا وفردا من خيرة شباب الوطن.





وقال خالد أبو بكر، ": "النهارده أخدنا بتارنا.. كنت نتمنى عرض مشهد إعدامه.. وأتمنى من النائب العام عرض مشهد إعدام هؤلاء الخوانة فيما بعد".









وأضاف: "حينما أري مشاهد هؤلاء الخونة، افتكرت الخروف معتز مطر ومحمد ناصر.. وعارف ومتيقن إنهم هيجوا مصر متسلمين ومتكتفين.. كل ما أشوف واحد راجع من الخرفان افتكر الخروفين دول.. مصر مش بتسيب حقها".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.







