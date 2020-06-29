شاهد.. وزير التعليم يطمئن أولياء الأمور بشأن المصروفات المدرسية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:25 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن أن إحدى المدارس الخاصة أصدرت ما يسمى بخطة وزارة التعليم للعام القادم، وذلك بهدف مطالبة أولياء الأمور بدفع المصروفات المدرسية كاملة، وبدون تقسيط.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هذه الخطة نسبت لهم، وليس لها أي أساس من الصحة، معقبا: "كل ما نشر عن خطة الدراسة من وحي خيال المؤلف، وليس له علااقة بنا"، مضيفا أنهم لم يرسلوا أي تعليمات للمدارس الخاصة بخصوص المصروفات.

ونوه بأن ولي الأمر إذا وجد أن قيمة المصروفات المدرسية لم ترتفع بقيمة أكبر من النسبة القانونية السنوية، يمكنه أن يسدد المصروفات، مؤكدا أنه سيعقدون مناقشات مع ممثلي المدارس الخاصة بشأن نسبة الزيادة في المصروفات، وإذا وجد أن هناك أولياء أمور دفعت أكثر من القيمة المطلوبة سيوضع لهم حل لاسترداد أموالهم، معقبا: "هنرجع حقهم".

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم وعدد من المسئولين.

ووجه الرئيس السيسي، بإيلاء أهمية قصوى للبناء الفكري والتربوي لدى الطلاب.

كما وجه الرئيس بالتوسع في استخدام تطبيقات التعليم الإلكتروني وميكنة وسائل التعليم.

كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت الأحد الماضي بمادة اللغة العربية، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19). 

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي: إن حالات الاشتباه في كورونا بامتحانات الثانوية العامة، لاتتجاوز 10 طلاب على مستوى الجمهورية، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وتعقيم اللجان قبل كل امتحان.

وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لتخصيص حرم آمن بشأن تواجد أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة، منعًا للزحام، وحفاظًا على الجميع من خطورة انتشار فيروس كورونا المُستجد، مؤكدًا في سياق آخر أن اعتذارات الطلاب والمدرسين عن الامتحانات قليل جدًا.

33 مليون كمامة للطلاب

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

وقال الدكتور طارق شوقي في تصريحات سابقة عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

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