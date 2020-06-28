نقابة المهن التمثيلية ترد على شائعات اعتزال عبلة كامل الفن: "منعرفش حاجة"

خلال الساعات القليلة الماضية، ترددت أنباء عن اعتزال الفنانة الكبيرة عبلة كامل التمثيل، وقال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية: "ما أعرفش حاجة عن اعتزال الفنانة عبلة كامل".





وقال الفنان سامي مغاوري، عضو نقابة المهن التمثيلية، إن عبلة كامل منسحبة منذ عامين، ولم تقدم أي أعمال من وقتها، وانسحابها لا يعني اعتزالها، بينما أكدت الفنانة نهال عنبر: "ماعتقدش إنها اعتزلت، وماعرفش حاجة عن موضوع اعتزالها".





و تعتبر عبلة كامل من أهم النجمات في تاريخ الدراما المصرية، فقد شاركت في السينما والمسرح والتليفزيون بأعمال لا تنسى، أبرزها "وجهة نظر"، "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "هيستريا"، وغيرها.





وكان آخر أعمالها الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم"، الذي تم عرضه عام 2018، وشاركها البطولة رياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، ومن إخراج مصطفى الشال.