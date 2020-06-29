تفاصيل جديدة في حادث وفاة طفلة بعد سقوط مقطورة على منزلها

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن حادث سقوط مقطورة تحمل رخام قادم من أحد المحاجر على منزل به أسرة مكونة من 7 أفراد، أسفر عن وفاة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، معقبًا: "تم إيقاف العمل في المحجر وأصدرت تعليمات بغلق المدق لحين تصحيح الأواضاع".





وأضاف "عطية"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه ذهب إلى موقع الحادث على الفور وعاين الأمر على أرض الواقع فوجد مجموعة من المنازل قرب منطقة جبلية.





وتابع: "كان لازم أكون موجود فى اللحظة دى..وعوضنا الأسرة بشكل عاجل وقمنا بتوفير سكن لهم على الفور رغم أن الأسرة تقطن منذ 11 عاما في المكان ولم يتقدموا بشكوى واحدة بأن هناك خطورة من السيارات التي تمر على المدق".





ولفت محافظ أسوان، إلى أنه قام بحصر كافة الأسر القاطنة فى هذه المنطقة تمهيدًا لنقلهم وتقنين أوضاعهم، وتابع:" لن نقول أنهم مخالفين أو غيره..أحنا مسئولين عنهم حتى لو هما مخالفين".





وشدد محافظ أسوان، على أن حجم التطوير والتحديث والبنية التحتية القوية التى نعمل عليها الآن فى المحافظة، ستعمل على إحداث طفرة بالمحافظة، وتابع:" خلال فترة قريبة ستكون أسوان من المحافظات السياحية اللائقة بمصر..خلال أشهر بسيطة سنرى اشياء جميلة فى أسوان".





وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لرفع آثار حادث تصادم إحدى سيارات النقل الثقيل (مقطورة) محملة بخام الطفلة بأحد المنازل بنجع الإدفاوية شرق بقرية أبو الريش قبلي ما أدى إلى وفاة طفلة وإصابة ٦ أفراد آخرين.





وجه المحافظ بإلاغلاق الفوري لطريق المحاجر المار بالنجع، مع وقف العمل بالمحجر المؤدي له لحين إيجاد طريق آخر بديل، بجانب سرعة قيام إدارة المحاجر بمراجعة وحصر جميع طرق المحاجر المارة بين الكتل السكنية على مستوى المحافظة وإغلاقها تمامًا، مع إلزام الشركات العاملة بالمحاجر بإيجاد طرق بديلة وممهدة بعيدًا عن التجمعات السكنية وذلك حفاظًا على سلامة أرواح الأهالي والمواطنين.



