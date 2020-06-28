تركيا.. رصد 1356 إصابة و15 حالة وفاة جديدة بكورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:52 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 1356 إصابة و15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار "قوجة" إلى ارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد إلى 197239 حالة، وحصيلة المتوفين جراء وصلت إلى 5097 شخصا.

وأعلن أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 170595 شخصا بعد تسجيل 1413 حالة شفاء جديدة، فيما تصل نسبة المتعافين من عدد المصابين إلى نحو 86.5%، لافتاً إلى أن "الجهات الطبية أجرت أكثر من 3.28 مليون فحص خاص بفيروس كورونا".

وسبق أن أعلنت تركيا تجاوز المرحلة الأولى من مكافحة الجائحة، ورفعت كثيرا من القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس، حيث أعادت فتح المرافق العامة وسمحت بتنقلات الناس، لكن الأيام اللاحقة شهدت ارتفاعات جديدة لعدد المصابين والمتوفين على أساس يومي.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,195 مليون إصابة، بينهم أكثر من 503 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,519 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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