"عشان أحرق قلب أمها".. اعترافات مثيرة لقاتل طفلة بالجيزة

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:58 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
"كنت عايز أحرق قلبها على ابنتها".. بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل طفلة في منطقة الطالبية بالجيزة، وحرقها بمادة كاوية "بوتاس".. بارتكابه الجريمة خلال التحقيقات التي أجريت معه.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات التي أجريت معه، بأنه خطف الطفلة وإحتجزها بمخزن مهجور، ثم قتلها وحرق جثتها بـ"بوتاس"، بعدما وضعها داخل خزان مياة، مضاف عليه المادة الكاوية "البوتاس"، لتحلل جثتها لسهولة التخلص منها، مشيرا: "نفذت الجريمة بطريقة محكمة، مكنتش أعرف إن الشرطة هتكشف الجريمة وتوصلي".

كان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات إخنطاف طفلة وقتلها، ثم وضعها داخل خزان مياة ووضع مادة كاوية عليها بمنطقة الطالبية، وتمكنت القوات من القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، إذ تبين أنه على علاقة غير شرعية بوالدة الطفلة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بورود بلاغا من سيدة، بتغيب إبنتها "فجر.أ"، 12 سنة، في ظروف غامضة.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات البلاغ الوارد، وتتبع خط سيرها، وفحص علاقات والدتها، إذ تبين أن والدتها على علاقة غير شرعية بعامل، وقررت والدة الطفلة إنهاء تلك العلاقة الغير شرعية، وهذا ما رفضه عشيقها، حيث قرر خطف ابنتها وقتلها.

وبينت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، إلى أن العشيق خطف الطفلة بشقته بمنطقة المعتمدية، ببولاق الدكرور، وقتلها ثم وضع جثتها داخل خزان مياة، ووضع عليها مادة كاوية "بوتاس"، لإخفاء معالمها، لسهولة التخلص منها.

إنتقلت قوة أمنية إلى شقة العشيق بمنطقة المعتمدية، برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم، والقوة المرافقة لهما، وعثر على جثة الطفلة ملقاة داخل خزان مياه، وفي تحلل تام.

"ملقناش غير شوية عظام".. حسبما أفاد مصدر مسؤول بقطاع أمن الجيزة، بأنه لم يعثر على جثة الطفل نظرا لتحللها كاملة بسبب وضع مادة كاوية "بوتاس"، على جثة الطفلة داخل خزان المياة، مشيرا لم يستدل تعرض الطفلة للإغتصاب قبل وفاتها ومن عدمه، نظرا لتحلل الجثة.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وإقتياده إلى ديوان قسم شرطة الطالبية، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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