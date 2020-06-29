محافظ أسيوط: هناك التزام من المواطنين بالإجراءات الاحترازية

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن هناك التزاما من المواطنين بالإجراءات الاحترازية، ولكن البعض يحتاج إلى توعية.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، أنه يتم التنبيه على التعقيم بالمنشآت المختلفة؛ للوقاية من فيروس كورونا.





وشدد على أنه يجب استمراية المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك تباعد بين المواطنين أثناء الجلوس على نفس المنضدة في الكافيهات والمطاعم.



