واقعة جديدة لـ إلهامي عجينة مع أحد أفراد أمن مستشفى جامعة المنصورة
الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:03 ص
كـسـاب أحـمـد
كشف الدكتور الشعراوي كمال مدير المستشفى الجامعي بالمنصورة، عن واقعة جديدة للنائب إلهامي عجينة، بعد مشادة مع أحد أفراد الأمن، مضيفًا أنه حدث فيما بعد تراضي بين النائب وفرد الأمن، والأمر لا يتطلب تصعيد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"،: "هنعرف نجيب حقنا لو حدث تعدي علينا، ولكن ما حدث مشادة بين إلهامي عجينة وأحد أفراد الأمن الإدارى بالمستشفى".
وتابع: "لو حدث تعد على فرد الأمن لاتخذنا إجراء رادعا.. ونحتاج تكاتف جميع الجهات والنواب، والأمر لا يستدعي التصعيد".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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