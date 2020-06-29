واقعة جديدة لـ إلهامي عجينة مع أحد أفراد أمن مستشفى جامعة المنصورة

كشف الدكتور الشعراوي كمال مدير المستشفى الجامعي بالمنصورة، عن واقعة جديدة للنائب إلهامي عجينة، بعد مشادة مع أحد أفراد الأمن، مضيفًا أنه حدث فيما بعد تراضي بين النائب وفرد الأمن، والأمر لا يتطلب تصعيد.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"،: "هنعرف نجيب حقنا لو حدث تعدي علينا، ولكن ما حدث مشادة بين إلهامي عجينة وأحد أفراد الأمن الإدارى بالمستشفى".





وتابع: "لو حدث تعد على فرد الأمن لاتخذنا إجراء رادعا.. ونحتاج تكاتف جميع الجهات والنواب، والأمر لا يستدعي التصعيد".



