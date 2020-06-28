"شعر به مصريون".. البحوث الفلكية تكشف تفاصيل زلزال تركيا

قال الدكتور جابر القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن سبب شعور سكان القاهرة بالزلزال الذى وقع فى تركيا بمدينة أزميل، ناتج عن عمقه، موضحًا:" هذا أكبر عمق سجل لزلزال حيث كان عمقه 65 كيلو متر".





وأضاف "القاضى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا الزلزال متوسط القوى وشعرنا فى شرق القاهرة الساعة 7 و43 دقيقة من مساء اليوم.





وأشار "القاضى"، إلى أنه لا يوجد أى تأثير سلبى على مصر من هذا الزلزال، متابعا :"حتى الآن لم نسجل أى توابع لكن وراد أن يكون له توابع وستكون مؤثرة بالمدن المحيطة بمركز الزلزال".