سر غياب أوزيل عن آرسنال أمام شيفيلد

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الألماني مسعود أوزيل لم يتواجد في قائمة آرسنال لمواجهة مضيفه شيفيلد يونايتد في مباراة الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.





وأعلن آرسنال أن النجم الألماني لم يتواجد مع المدفعجية بسبب تعرضه لإصابة طفيفة في الظهر أثناء تدريبات يوم أمس.





وأفاد النادي الإنجليزي بأنه يفتقد العديد من نجومه بسبب الإصابة على رأسهم لوكاس توريرا وكالوم تشامبرز وسيدريك سواريس وبابلو ماري وبيرند لينو وجابرييل مارتينيلي.





وأشار النادي اللندني إلى أنه بالإضافة إلى هذه الغيابات لا يتواجد لاعب الوسط ماثيو الجاندوزي لتعرضه لعقوبة بسبب سلوكه.