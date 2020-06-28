السودان تعلن تخفيف إجراءات فيروس كورونا بدأ من 8 يوليو

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:36 م
بوابة الفجر

أعلن صديق تاور، الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، في بيان له اليوم الأحد، تمديد حظر التجول بالخرطوم لمدة أسبوع أخر، وبدأ العودة التدريجية للعمل وتخفيف إجراءات فيروس كورونا المستجد بدأ من 8 يوليو.


وقال صديق تاور، إن اللجنة العليا للطوارئ الصحية  قد استجابت لطلبات تلقتها من اتحاد أصحاب العمل للعودة للنشاط، ووجهت بأن يكون ذلك اعتبارا من 8 يوليو، بشكل تدريجي من السادسة صباحا إلى السادسة مساء مع الالتزام بكافه الإجراءات الاحترازية والإشتراطات الصحية اللازمة.

 

وأشار إلى توجيه صادر لكل الوزارات والوحدات الحكومية لتهيئة البيئة ووضع الاشتراطات اللازمة للعودة إلى العمل خلال الأسبوع القادم، وأوضح إن لجنته أعطت الولايات الإقليمية سلطة العودة للنشاط واستئناف الحركة حسب تقديرها للوضع الصحي.

 

وفي السياق، شدد بأن لجنة الطواري تقف مع إحياء ذكرى 30 يونيو والاحتفال بيوم حاسم في مسار الثورة السودانية ولكنها من منطلق أخلاقي لا تشجع الاحتفال بطريقة تنقل العدوة للمواطنين.

 

وجرى فرض حظر التجول الشامل في العاصمة الخرطوم نهاية مارس/آذار الماضي، بمقتضى حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها السلطة الانتقالية للسيطرة على وباء كورونا.

 

ومنذ ذلك الحين ظلت السلطات السودانية تمدد حظر التجول الشامل بالخرطوم تماشيا مع الحالة الصحية إذ تصاعد معدل الإصابات والوفيات بكورونا.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,156 مليون إصابة، بينهم أكثر من 502 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,502 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد تخفيف اجراءات فيروس كورونا في السودان موعد العودة إلى العمل في السودان لاجراءات كورونا فيروس كورونا في السودان فيروس كورونا الصحة العالمية السودان

أخبار تهمك

22 مليون جنيه تفصل الزمالك عن حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1265 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. موعد استئناف الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. زلزال يضرب محافظتي القاهرة والجيزة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ يوم

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار"

منذ حوالي 6 ساعات

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. أول تعليق من وزير المالية عن طلب مصر الاقتراض من الإمارات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

صفعة جديدة.. نجم برشلونة لن يشارك مع الفريق في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في السودان

الصحة السودانية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

لمواجهة كورونا.. السودان يمدد إغلاق الخرطوم

السودان تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

الطوارئ الصحية في السودان توصي بتمديد حظر التجول الشامل لأسبوعين آخرين

عاجل.. إصابة نائب رئيس جنوب السودان وزوجته بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1265 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

10:18 م

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

05:41 م

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

03:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن