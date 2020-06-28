إيبارشية أسوان تعلن فتح أبواب كنائسها

قرر الأنبا هدرا، أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، فتح جميع أبواب كنائس الإيبارشية وإستمرار الصلوات اليومية ماعدا يومي الأحد والجمعة من كل أسبوع.





وقال «هدرا» في بيان له، اليوم الأحد، إن قرار فتح الكنائس واستمرار الصلوات بها جاء بعد التواصل مع مجمع كهنة الإيبارشية وتم الاتفاق بشروط حضور الاب الكاهن وعدد محدود من الشمامسة.





واوضح ان مجمع الايبارشية قد قرر السماح للشعب بتسجيل اسماءهم لمن يرغب في الحضور من خلال برنامج ( جسد واحد _ روح واحد )؛ خلال اسبوع من تاريخ نشر البيان وبعد انتهاء عملية التسجيل سوف تقوم الكنيسة بابلاغ أبناءها بموعد حضور القداسات.





وشدد أسقف أسوان علي ضرورة الإلتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية خلال حضور القداسات مع توخي الحذر والتباعد الإجتماعي بين الافراد لا يقل عن متر بين فرد واخر.





إجراءات فتح الكنائس: