إيبارشية أسوان تعلن فتح أبواب كنائسها
الأحد 28/يونيو/2020 - 10:38 م
حازم رفعت
قرر الأنبا هدرا، أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، فتح جميع أبواب كنائس الإيبارشية وإستمرار الصلوات اليومية ماعدا يومي الأحد والجمعة من كل أسبوع.
وقال «هدرا» في بيان له، اليوم الأحد، إن قرار فتح الكنائس واستمرار الصلوات بها جاء بعد التواصل مع مجمع كهنة الإيبارشية وتم الاتفاق بشروط حضور الاب الكاهن وعدد محدود من الشمامسة.
واوضح ان مجمع الايبارشية قد قرر السماح للشعب بتسجيل اسماءهم لمن يرغب في الحضور من خلال برنامج ( جسد واحد _ روح واحد )؛ خلال اسبوع من تاريخ نشر البيان وبعد انتهاء عملية التسجيل سوف تقوم الكنيسة بابلاغ أبناءها بموعد حضور القداسات.
وشدد أسقف أسوان علي ضرورة الإلتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية خلال حضور القداسات مع توخي الحذر والتباعد الإجتماعي بين الافراد لا يقل عن متر بين فرد واخر.
إجراءات فتح الكنائس:
كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت عن أهم الإجراءات الواجب إتباعها في الايبارشيات التي ستقوم بالفتح التدريجي مستقبلًا وهي كالآتي:
استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد وكافة الاجتماعات والأنشطة. الخدمية بمختلف أنواعها في جميع الايبارشيات بلا استثناء، يسمح بالمشاركة في صلوات الجنازات لأسرة المتوفى فقط.
يسمح بالمشاركة في صلوات سر الزيجة (الإكليل) لعدد ستة أفراد فقط في الصلوات إلى جانب الكاهن والعروسين والشماس، تغلق كافة دورات المياه ويراعي التباعد الاجتماعي بالنسبة لخدمات الكانتين ومكتبات البيع بجميع الكنائس وذلك في وقت القداس اليومي.
يؤدي صلاة القداس كاهن واحد فقط وأربعة شمامسة داخل وخارج الهيكل وعشرون فردًا فقط من الشعب، ليصبح إجمالي المشاركين في القداس ٢٥ فردًا فقط وفِي حالة استقرار الأوضاع يمكن زيادة الأعداد بعد أسبوعين.
يسمح بإقامة أكثر من قداس في اليوم الواحد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، يتولى الكاهن الخديم إتمام طقس صرف المناولة (غسل الأواني المقدسة بالماء وتناوله) بمفرده، تحجز القداسات بمواعيد مسبقة بمعرفة كل كنيسة، وذلك لإتاحة فرص متساوية للصلاة لجميع أفراد شعب الكنيسة.
تقوم كل كنيسة بتشكيل لجنة تضم من بين أعضاءها أطباء، تكون مهمتها الأساسية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتزام الجميع بها يتولى فريق الكشافة بكل كنيسة مسؤولية تنظيم حركة دخول وخروج المصلين، والتأكد من أن الداخلين ضمن المسجلين للمشاركة في القداس، وكذلك القيام بعمليات التطهير، ومتابعة تنفيذ المصلين لإجراءات الوقاية. على أن يرتدي أعضاء فريق الكشافة ملابس الوقاية المناسبة لمهمتهم.
يلتزم كل مصلٍ بإحضار منديل التناول (اللفافة) الخاص به، وكذلك زجاجة مياه صغيرة وغطاء الرأس بالنسبة للسيدات وذلك للاستخدام الشخصي، ويمتنع تمامًا التشارك في استخدام هذه الأدوات بين المصلين. كما يمتنع أن تقوم أي كنيسة بتوزيع هذه الأدوات على المصلين.
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