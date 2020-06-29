محافظ كفر الشيخ: غلق الشواطئ يهدف إلى حماية المواطنين وليس إزعاجهم

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن غلق الشواطئ يهدف إلى حماية المواطنين وليس من قبيل إزعاجهم كما يعتقد البعض، لافتًا إلى أن حادث غرق اليوم يعود إلى أن دخول بعض العاملين مع ملاك أحد الشواطئ الخاصة.





وتابع "نور الدين "خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "المصيف خاص وله أربع بوابات مغلق منهم ثلاثة والبوابة الرابعة مفتوحة للملاك والعاملين معهم..الدولة والاجهزة تعمل على توعية المواطنين ولكن هناك حالات تسلل لبعض الشباب ونحن نواجهها بشكل مستمر".





وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تعمل بشكل يوم على مواجهة أية خروقات لقرارات الدولة بشأن غلق الشواطئ، وتابع:"الدولة لا تزعج المواطنين ولكن تحافظ على حياتهم".





ولفت محافظ كفر الشيخ، إلى أن الدولة ستطبق القانون بكل حزم على المخالفين فى عودة المطاعم والمقاهي للعمل بشكل تدريجي، لافتًا إلى أنه تم غلق مقهى اليوم بسبب تقديم القائمين عليها الشيشة للزبائن.



