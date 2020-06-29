محافظ كفر الشيخ: غلق الشواطئ يهدف إلى حماية المواطنين وليس إزعاجهم
الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:37 ص
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن غلق الشواطئ يهدف إلى حماية المواطنين وليس من قبيل إزعاجهم كما يعتقد البعض، لافتًا إلى أن حادث غرق اليوم يعود إلى أن دخول بعض العاملين مع ملاك أحد الشواطئ الخاصة.
وتابع "نور الدين "خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "المصيف خاص وله أربع بوابات مغلق منهم ثلاثة والبوابة الرابعة مفتوحة للملاك والعاملين معهم..الدولة والاجهزة تعمل على توعية المواطنين ولكن هناك حالات تسلل لبعض الشباب ونحن نواجهها بشكل مستمر".
وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تعمل بشكل يوم على مواجهة أية خروقات لقرارات الدولة بشأن غلق الشواطئ، وتابع:"الدولة لا تزعج المواطنين ولكن تحافظ على حياتهم".
ولفت محافظ كفر الشيخ، إلى أن الدولة ستطبق القانون بكل حزم على المخالفين فى عودة المطاعم والمقاهي للعمل بشكل تدريجي، لافتًا إلى أنه تم غلق مقهى اليوم بسبب تقديم القائمين عليها الشيشة للزبائن.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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