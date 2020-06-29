بعد تعافيها من كورونا.. إلهام نمر تعود لتقديم نشرة التليفزيون المصري

أعربت إلهام نمر مذيعة القناة الأولى في التليفزيون المصري، عن سعادتها تجاه ترحيب كافة زملائها بعودتها للعمل بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، مشيرة إلى أنها كانت متماسكة جدًا خلال فترة عزلها التي استمرت إلى 18 يومًا في منزلها.





وأوضحت "إلهام نمر"، خلال نقاشها مع الإعلامي وائل الإبراشي، في مستهل برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه رغم حرصها الشديد منذ بداية الجائحة إلا أنها أصيبت بالفيروس، ونظرًا لاتباعها التباعد الاجتماعي مع أسرتها لم يصب أي منهم، وتابعت:"أكثر شئ أثر في خلال فترة المرض هو تواصلي مع أبنائي عبر الفيديو شات.. فضلًا عن لي ابن طفل انهار فور علمه بإصابتي".





وأكدت "إلهام نمر"، أنها ظلت تتابع العلاج المنزلي وكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حتى تعافت تمامًا الآن وعادت للعمل، وتابعت:"أنا بشكر كافة الزملاء اللى رحبوا بى اليوم.. وأنا كنت مبسوطة جدًا لما الناس جريت عليا في الشارع علشان يطمنوا عليا".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



