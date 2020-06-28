موعد الإعلان عن صفقة انتقال المثلوثي للزمالك
الأحد 28/يونيو/2020 - 10:28 م
حسام مجدي
اقترب نادي الزمالك
بشكل كبير من حسم صفقة حمزة المثلوثي نجم نادي الصفاقسي التونسي خلال الأيام القليلة
القادمة.
وأنهى مسئولو
الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية الاتفاق مع المثلوثي حول كل شئ حول انضمامه
للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
واتفق مسئولو
القلعة البيضاء مع المثلوثي على التوقيع للفريق لمدة 3 مواسم قادمة مقابل حوالي 2 مليون
دولار بالاضافه إلى توفير سيارة وشقة له في القاهرة.
ويتبقى فقط بعض
التفاصيل البسيطة التي يتفق عليها الطرفين حاليا قبل أن يتم عن الإعلان عن الصفقة
بشكل رسمي.
وسيصل حمزة المثلوثي
ووكيله إلى القاهرة لتوقيع العقود مع الزمالك والانضمام إلى الفريق فور فتح خطوط
الطيران مباشرة.