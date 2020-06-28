موعد الإعلان عن صفقة انتقال المثلوثي للزمالك

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

اقترب نادي الزمالك بشكل كبير من حسم صفقة حمزة المثلوثي نجم نادي الصفاقسي التونسي خلال الأيام القليلة القادمة.

 

وأنهى مسئولو الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية الاتفاق مع المثلوثي حول كل شئ حول انضمامه للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

واتفق مسئولو القلعة البيضاء مع المثلوثي على التوقيع للفريق لمدة 3 مواسم قادمة مقابل حوالي 2 مليون دولار بالاضافه إلى توفير سيارة وشقة له في القاهرة.

 

ويتبقى فقط بعض التفاصيل البسيطة التي يتفق عليها الطرفين حاليا قبل أن يتم عن الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

 

وسيصل حمزة المثلوثي ووكيله إلى القاهرة لتوقيع العقود مع الزمالك والانضمام إلى الفريق فور فتح خطوط الطيران مباشرة.

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