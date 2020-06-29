مساعد وزير الداخلية الأسبق عن تطوير أقسام الشرطة: الجواب بيبان من عنوانه (فيديو)

علق اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على تطوير أجهزة الوزارة عددا من أقسام الشرطة بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وجنوب سيناء وفقًا لنموذج موحد روعى فيه المظهر الحضاري.





وقال "البسيوني"، مشيدًا بالتطوير: "أنا بقيت عايز أرجع الخدمة تاني، أنا من بكره هروح أي قسم شرطة أقضي الويك إند هناك، الله أكبر".





وأضاف البسيوني، خلال مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، اليوم الأحد، "الجواب بيبان من عنوانه، أنا كمواطن هستريح لما ألاقي اهتمام من وزارة الداخلية بأقسام الشرطة بهذا الشكل، أكيد المباني دي مش وجهة بس، مؤكد جوه المباني هلاقي أماكن محترمة، وده أول تعامل أمني مع المواطن، وهناك تنوع وعدالة توزيع في تطوير الأقسام، ومفيش مواطن مميز عن مواطن".





وتابع: "هناك تطوير آخر يتوازي مع تطوير شكل الأقسام، مثل استحداث شرطة نسائية من أجل المرأة، واستحداث إدارة داخل كل قسم شرطة خاصة بحقوق الإنسان، بالإضافة للتطوير الكبير الذي يشهده قطاع الأحوال المدنية، وكذلك تعامل ضباط الشرطة مع الإنسان المصري، ومنافذ البيع وغيرها، الشرطة غيّرت تماما من تعاملاتها مع المواطن، أخلاقيات رجل الأمن أهم تطوير حدث، أهم تطوير في وزارة الداخلية الحقيقة هو تطوير تعاملها مع المواطن".





وكانت انتهت أجهزة الأمن بالجيزة، من تطوير عدد من أقسام الشرطة، بالقطاع وفقًا لبرنامجها الزمني، ولنموذج موحد اضطلعت الأجهزة الاستشارية بوزارة الداخلية بتنفيذه وروعي فيه المظهر الحضاري الذي يلبي كافة متطلبات المواطنين لاسيما كبار السن وذوي القدرات الخاصة، وتطوير مكاتب حقوق الإنسان وكافة المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، حيث تم تطوير أقسام شرطة الجيزة، والعجوزة، أول أكتوبر، وإمبابة، وجار الانتهاء من تطوير قسم شرطة الطالبية وعددًا من أقسام ومراكز القطاع.





وبدأت أجهزة الأمن بهذا النموذج الذي يتم تطبيقه ليشمل كافة أقسام ومراكز القطاع تباعًا حتى يتحقق المستهدف منها، وتسعى الجهود الأمنية دائمًا نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير في تحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.





وجاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المعاصرة والتي ترتكز في أحد محاورها على تهيئة البيئة الوظيفية المواتية لأداء أمني فعال وذلك من خلال توفير الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية، ومواكبةً للطفرة المعمارية والحضارية التي تشهدها البلاد.













وجاء ذلك إنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتي تستهدف تطوير وتحديث المنشآت الشرطية بكافة محافظات الجمهورية، وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور، ولكون الأقسام الشرطية هى الواجهة الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بصورة مستمرة على مدار الساعة لتلبية متطلباته.





وقامت الادارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور بسيارات الدفع الرباعي والأقوال الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الاغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال علي الطرق كما تم شن حملات مرورية علي الطريق الدائري الإقليمي مثل حملات الرادار للالتزام بالسرعات المقررة وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة اثناء القيادة ويتم شن حملات علي السيارات للتأكيد بالالتزام بارتداء الكمامات.



