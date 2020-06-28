الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

استقر جهاز الكرة بالنادي الأهلي، على إعارة صالح جمعة نجم وسط الفريق في الموسم المقبل، بعد تجديد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لعقده، والذي أكد في اكثر من مناسبة رفضه وجود اللاعب مع الفريق.

ورفضت لجنة التخطيط فكرة بيع اللاعب نهائياً ولكنها وافقت على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ويمتلك صالح جمعة في الوقت الحالي عرضين أحدهما من الدوري البرتغالي والأخر من الدوري المجري بخلاف امتلاك صانع الألعاب الدولي 3 عروض محلية.



