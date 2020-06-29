عمرو أديب عن مقترح تحديد مواعيد لغلق المحلات: "خلوا الشوارع تنضف"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:49 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أيد الإعلامي عمرو أديب، مقترح تحديد موعد محدد لغلق المحلات التجارية في موعد محدد بعد انتهاء أزمة كورونا، قائلا: "مفيش دولة في العالم محلاتها فاتحة 24 ساعة".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن العالم كله يسير بنظام محدد، مستدلا بدولة نيوزيلندا التي تحدد موعد محدد لحلب الألبان من الأبقار، مضيفا: "ليه المحلات تفضل شغالة طول اليوم.. الناس اللي في الشارع دول في وقت متأخر.. من أنتم".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن مصر يوجد بها محلات لا تغلق، لافتا إلى أنه لا يمانع أن تستثنى المناطق ذات الطابع السياحي من هذا المقترح، متابعا: "اعطوا فرصة للشارع ينضف، والأمن يشوف شغله".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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