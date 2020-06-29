عمرو أديب عن مقترح تحديد مواعيد لغلق المحلات: "خلوا الشوارع تنضف"

أيد الإعلامي عمرو أديب، مقترح تحديد موعد محدد لغلق المحلات التجارية في موعد محدد بعد انتهاء أزمة كورونا، قائلا: "مفيش دولة في العالم محلاتها فاتحة 24 ساعة".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن العالم كله يسير بنظام محدد، مستدلا بدولة نيوزيلندا التي تحدد موعد محدد لحلب الألبان من الأبقار، مضيفا: "ليه المحلات تفضل شغالة طول اليوم.. الناس اللي في الشارع دول في وقت متأخر.. من أنتم".





وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن مصر يوجد بها محلات لا تغلق، لافتا إلى أنه لا يمانع أن تستثنى المناطق ذات الطابع السياحي من هذا المقترح، متابعا: "اعطوا فرصة للشارع ينضف، والأمن يشوف شغله".



