عاجل ..البنك المركزي يعدل مواعيد إجازة البنوك بمناسبة ذكري ثورة"30 يونيو"

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:08 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
أكد البنك المركزي، على أنه قرر تعديل إججازة البنوك الخاصة بذكري ثورة 30 من يونيو التى كان من المقرر أن تكون يوم الثلاثاء القادم.


وقال المركزي في بيانا له، إنه في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بان يكون يوم الخميس المقبل الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٠ إجازة رسمية مدفوعة الاجر بمناسبة ذكري ثورة ٣٠ يونيو، فقد تقرر تعطيل العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانياتها في ٣٠ يونيو يومي الأربعاء والخميس الموافق ١ ، ٢ يوليو ٢٠٢٠، علي أن يستأنف العمل بها صباح يوم الاحد ه يوليو ٢٠٢٠.

وتابع،  اما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها في ٣١ ديسمبر ، فقد تقرر تعطيل العمل يوم الخميس الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٠ علي ان يستأنف العمل بها صباح يوم الاحد ٥ يوليو ٢٠٢٠.

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