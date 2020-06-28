وزير قطاع الأعمال يكشف سعر وموعد طرح أول سيارة كهربائية مصرية الصنع بالأسواق

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:12 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل إنتاج شركة النصر سيارة كهربائية، مشيرا إلى أن إنتاج السيارة الكهربائية يمثل تحدٍ للعودة إلى جيل الأربعينات والسيتنيات الذي تميز بالإنتاج؛ ونحاول أن نحي الأمل.

وقال "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن الشركة تمتلك مصنعا رائعا من الستينات، والمعدات تحتاج استثمارات قليلة لإحيائها، مشيرا إلى أنه تم تحديد نوع السيارة سبتمبر الماضي بعد زيارة للصين.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام: "وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة صينية ودراسات الجدوى والاتفاقيات الأخيرة ستنتهي خلال 3 شهور"، مشيرا إلى أن شركة النصر ستنتج 25 ألف سيارة.

وتابع:"سيتم إنتاج السيارة الكهربائية بالعلامة التجارية لشركة النصر"، مشيرا إلى أن الشحنة الواحدة ستمكن السيارة من السير 400 كيلو متر.

وتوقع أن تخصص نصف السيارات لنظام التاكسي، لافتا إلى أنه سيتم شحن السيارة بالشاحن البطئ أو المتوسط والذي يمكن استخدامه في الجراج، حيث سيستغرق الشاحن البطئ من 7 إلى 8 ساعات في الشحنة الواحدة، بينما يستغرق الشاحن المتوسط من 3 إلى 4 ساعات.

وأوضح أنه سيتم توفير شحن سريع في محطات الوقود العادية والذي يستغرق ساعة إلا ربع لإنهاء الشحنة الواحدة ولكنه سيكون مكلف.

وأكد أن السيارات الكهربائية ستكون في الشارع نهاية 2021، لافتا إلى أن السيارات الكهربائية ستبلغ 300 ألف جنيه.

وأوضح أن السيارة الكهربائية لن تحتاج إلى الصيانة الدورة كالسيارات الأخرى، حيث يبلغ عدد القطع بها 15% من السيارات العادية وهو ما سيوفر مبالغ مالية سنويا للمستهلك.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام:"أرشح هذا السيارات الكهربائية الموفرة وساستخدمها بشكل شخصي".

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